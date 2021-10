Atletico Madrid, Simeone: «C’era l’idea di provare a prendere Messi, ma…» (Di martedì 12 ottobre 2021) Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha svelato un retroscena in merito ad un vecchio interessamento per Messi Ai microfoni del quotidiano argentino Olè, Diego Simeone ha svelato un retroscena di mercato su Lionel Messi e l’Atletico Madrid: IL RETROSCENA – «Racconto un piccolo segreto. Quando siamo venuti a conoscenza delle difficoltà di Leo con il Barcellona, abbiamo pensato di provare a prendere Messi. Con tutto il rispetto, non ho chiamato Leo, ma ho chiamato Luis (Suarez ndr.) per chiedere come stava. Per capire se ci fosse anche solo una piccola possibilità per raggiungerci a Madrid. Tutto però sarà durato tre ore, perché il PSG era ossessionato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Diego, tecnico dell’, ha svelato un retroscena in merito ad un vecchio interessamento perAi microfoni del quotidiano argentino Olè, Diegoha svelato un retroscena di mercato su Lionele l’: IL RETROSCENA – «Racconto un piccolo segreto. Quando siamo venuti a conoscenza delle difficoltà di Leo con il Barcellona, abbiamo pensato di. Con tutto il rispetto, non ho chiamato Leo, ma ho chiamato Luis (Suarez ndr.) per chiedere come stava. Per capire se ci fosse anche solo una piccola possibilità per raggiungerci a. Tutto però sarà durato tre ore, perché il PSG era ossessionato ...

Advertising

CalcioNews24 : #Messi all'#AtleticoMadrid? #Simeone ci aveva pensato ??? - YBah96 : RT @gippu1: Due gol su rigore nei primi 11 minuti: in Portogallo-Lussemburgo Cristiano #Ronaldo migliora il suo record precedente che risal… - Curtivsj : Settimana prossima atletico Madrid e Manchester United mi faccio esplodere ???? - serieAnews_com : ?? #Simeone racconta di come l'#AtleticoMadrid ha provato a 'strappare' #Messi al #PSG ?? - gippu1 : Due gol su rigore nei primi 11 minuti: in Portogallo-Lussemburgo Cristiano #Ronaldo migliora il suo record preceden… -