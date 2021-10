Apple: l’iPhone pieghevole si farà, i brevetti parlano chiaro (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono spuntati in rete alcuni brevetti legati all’iPhone pieghevole. Ecco come potrebbe essere lo smartphone Apple del futuro Se ne parla da ormai diverso tempo ed anche l’analista di mercato Apple Ming-Chi Kuone aveva parlato: l’iPhone pieghevole si farà. Sono in fase di studio i primi iPhone pieghevoli, destinati a cambiare per sempre il mercato degli smartphone e a sfidare Samsung su un altro fronte. Indiscrezioni e rumors stanno continuando a rincorrersi e arrivano da fonti più o meno autorevoli. Nelle ultime ore, è spuntato un ulteriore indizio che è bene non far passare in secondo piano. Apple ha infatti depositato diversi patent che sono al confine con i telefoni pieghevoli veri e propri. Ulteriore prova del ... Leggi su helpmetech (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono spuntati in rete alcunilegati al. Ecco come potrebbe essere lo smartphonedel futuro Se ne parla da ormai diverso tempo ed anche l’analista di mercatoMing-Chi Kuone aveva parlato:si. Sono in fase di studio i primi iPhone pieghevoli, destinati a cambiare per sempre il mercato degli smartphone e a sfidare Samsung su un altro fronte. Indiscrezioni e rumors stanno continuando a rincorrersi e arrivano da fonti più o meno autorevoli. Nelle ultime ore, è spuntato un ulteriore indizio che è bene non far passare in secondo piano.ha infatti depositato diversi patent che sono al confine con i telefoni pieghevoli veri e propri. Ulteriore prova del ...

