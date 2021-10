ANNA TATANGELO: SCENE DA UN MATRIMONIO PROGRAMMA VECCHIO? NON REPLICO MA L’IMPORTANTE… (Di martedì 12 ottobre 2021) ANNA TATANGELO è diventata la nuova stella del sabato pomeriggio di Canale 5. SCENE da un MATRIMONIO celebra l’Italia che riparte e la ripartenza è anche sinonimo di matrimoni che ANNA racconta con delicatezza. Tra pensieri, paure e le speranze più intime degli sposi, la cantante li accompagna insieme alle loro famiglie alla cerimonia. Fino al ricevimento, tra sorprese e colpi di scena che nemmeno gli sposi si aspettano. Un affresco semplice e in linea con i gusti del pubblico dell’ammiraglia Mediaset che ha gradito questo nuovo appuntamento a tinte rosa. Intervistata da SuperGuidaTv, ANNA TATANGELO racconta l’esperienza da conduttrice. Perché ho accettato SCENE da un MATRIMONIO Non ho avuto dubbi particolari. Ho voluto capire quale ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 12 ottobre 2021)è diventata la nuova stella del sabato pomeriggio di Canale 5.da uncelebra l’Italia che riparte e la ripartenza è anche sinonimo di matrimoni cheracconta con delicatezza. Tra pensieri, paure e le speranze più intime degli sposi, la cantante li accompagna insieme alle loro famiglie alla cerimonia. Fino al ricevimento, tra sorprese e colpi di scena che nemmeno gli sposi si aspettano. Un affresco semplice e in linea con i gusti del pubblico dell’ammiraglia Mediaset che ha gradito questo nuovo appuntamento a tinte rosa. Intervistata da SuperGuidaTv,racconta l’esperienza da conduttrice. Perché ho accettatoda unNon ho avuto dubbi particolari. Ho voluto capire quale ...

