Agenti aggrediti durante controlli polizia | 50 persone identificate

(Di martedì 12 ottobre 2021) Si sono conclusi con l’identificazione di 50di cui 20 con precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti e 5 irregolari sul territorio nazionale istraordinari che questa mattina a Torino hanno visto impegnate le forze dell’ordine nello stabile di corso Regina Margherita 162.le perquisizioni laha rinvenuto modiche quantita’ di sostanze stupefacenti nelle cantine dell’edificio. Sono inoltre in corso verifiche su allacci abusivi alle forniture elettriche e eventuali carenze igienico sanitarie che saranno comunicate alle autorita’ competenti. Isaranno ripetuti in questa e altre zone della citta’ segnalate con situazioni di degrado informa in una nota la Questura di Torino che ha disposto il controllo straordinario dopo che ...

Sul posto sono sopraggiunti questa mattina decine diper perquisire le abitazioni occupate quasi interamente da migranti di origine magrebina. Download Best WordPress Themes Free Download ...Dalle prime luci dell'alba è in corso un controllo straordinario della polizia nel condominio di corso Regina Margherita 162, dove sabato scorso tredella squadra mobile sono statida alcuni residenti durante un blitz anti - droga. La polizia in quell'occasione aveva arrestato tre uomini, tra cui uno spacciatore. Marco Panzarella ...Un automobilista che una settimana fa ha aggredito un altro conducente dopo una lite in corso Marconi ed è stato denunciato dalla polizia locale.(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Blitz della polizia, all'alba di questa mattina, in uno stabile di corso Regina Margherita a Torino. Si tratta di un controllo straordinario dopo che la notte di venerdì scor ...