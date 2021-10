Uomini e Donne: perché oggi non va in onda? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Uomini e Donne, amato dating show di Canale 5, oggi non andrà in onda. La cosa è piuttosto strana perché il programma tiene compagnia al pubblico tutti i giorni alle ore 14,45, dal lunedì al venerdì. Come mai, allora, oggi l’appuntamento salterà? Anche quest’anno a Uomini e Donne il Trono Over e quello Classico sono stati uniti e così nei quotidiani appuntamenti che il programma di Maria De Filippi ci regala siamo abituati a vedere sua le dame e i cavalieri che i tronisti e i loro corteggiatori. Come svelano alcune anticipazioni presto vedremo l’addio di Joele Milan, che dopo essere stato scoperto a “imbrogliare”, è stato mandato via da Maria in persona. Marcello Messina, invece, ha avuto diversi scontri con Ida Platano, che ha deciso di chiudere con ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 11 ottobre 2021), amato dating show di Canale 5,non andrà in. La cosa è piuttosto stranail programma tiene compagnia al pubblico tutti i giorni alle ore 14,45, dal lunedì al venerdì. Come mai, allora,l’appuntamento salterà? Anche quest’anno ail Trono Over e quello Classico sono stati uniti e così nei quotidiani appuntamenti che il programma di Maria De Filippi ci regala siamo abituati a vedere sua le dame e i cavalieri che i tronisti e i loro corteggiatori. Come svelano alcune anticipazioni presto vedremo l’addio di Joele Milan, che dopo essere stato scoperto a “imbrogliare”, è stato mandato via da Maria in persona. Marcello Messina, invece, ha avuto diversi scontri con Ida Platano, che ha deciso di chiudere con ...

