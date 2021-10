UNDER 17 E 15 A TESTA ALTA CON BRESCIA E INTER, BLITZ U14 A BOLZANO (Di lunedì 11 ottobre 2021) PRIMAVERA: riposo UNDER 17: BRESCIA-Pordenone 2-0 UNDER 16: riposo UNDER 15: Pordenone-INTER 0-2 UNDER 14: Südtirol-Pordenone 0-2 (Furlan, Turolo) I tabellini: UNDER 17: BRESCIA-Pordenone 2-0 GOL: 18? pt Orlandi; 16? st Kasa.BRESCIA: Pelanda, Savalli (Vanni), Faggiano, Contessi (Tomaselli), Bodini (Gussago), Pandini, Lorini (Rizza), Nuamah, Kasa (Belotti), Orlandi (Ghidini), Grossi. All. Bersi.PORDENONE: Salviato, Berton (Colautti), Corazza (Fagherazzi), Fernetti (Martini), Biscontin Andrea (Juncu), Canaku, Pizzato (Netto), Biscontin Cesare, Tamiozzo, Vaccher (Secli), Okoro (Comuzzo). All. Motta.ARBITRO: Rodigari di Bergamo.NOTE: ammoniti Bodini, Vaccher, Corazza, Biscontin e Comuzzo. UNDER 15: ... Leggi su udine20 (Di lunedì 11 ottobre 2021) PRIMAVERA: riposo17:-Pordenone 2-016: riposo15: Pordenone-0-214: Südtirol-Pordenone 0-2 (Furlan, Turolo) I tabellini:17:-Pordenone 2-0 GOL: 18? pt Orlandi; 16? st Kasa.: Pelanda, Savalli (Vanni), Faggiano, Contessi (Tomaselli), Bodini (Gussago), Pandini, Lorini (Rizza), Nuamah, Kasa (Belotti), Orlandi (Ghidini), Grossi. All. Bersi.PORDENONE: Salviato, Berton (Colautti), Corazza (Fagherazzi), Fernetti (Martini), Biscontin Andrea (Juncu), Canaku, Pizzato (Netto), Biscontin Cesare, Tamiozzo, Vaccher (Secli), Okoro (Comuzzo). All. Motta.ARBITRO: Rodigari di Bergamo.NOTE: ammoniti Bodini, Vaccher, Corazza, Biscontin e Comuzzo.15: ...

