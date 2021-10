Una vita, anticipazioni 11 ottobre: Velasco commissiona un omicidio a Laura (Di lunedì 11 ottobre 2021) Velasco si è innamorato di Genoveva e per averla farebbe qualsiasi cosa. L'uomo, infatti, sarà così geloso di Felipe che come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 11 ottobre, vorrà eliminarlo fisicamente. Per tale motivo, incaricherà Laura di uccidere l'Alvarez Hermoso per poter avere campo libero con Genoveva e provare a vivere una storia con lei. Nel frattempo, la Salmeron chiederà a Felipe di non andare a Cuba a cercare Santiago e gli confesserà di amarlo ancora. Una vita, trama 11 ottobre: Genoveva confessa a Felipe di amarlo ancora Felipe ha deciso di andare a Cuba per cercare Santiago e portarlo ad Acacias per farlo testimoniare al processo d'appello e si preparerà a partire per poterlo fare il prima possibile. Genoveva verrà ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 11 ottobre 2021)si è innamorato di Genoveva e per averla farebbe qualsiasi cosa. L'uomo, infatti, sarà così geloso di Felipe che come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 11, vorrà eliminarlo fisicamente. Per tale motivo, incaricheràdi uccidere l'Alvarez Hermoso per poter avere campo libero con Genoveva e provare a vivere una storia con lei. Nel frattempo, la Salmeron chiederà a Felipe di non andare a Cuba a cercare Santiago e gli confesserà di amarlo ancora. Una, trama 11: Genoveva confessa a Felipe di amarlo ancora Felipe ha deciso di andare a Cuba per cercare Santiago e portarlo ad Acacias per farlo testimoniare al processo d'appello e si preparerà a partire per poterlo fare il prima possibile. Genoveva verrà ...

