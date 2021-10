Un uomo alle prese con la sua quotidianità in “Solo noia” di Massimo Contini (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Gli sguardi della gente lo sfiorano appena, ma i suoi pensieri sono carichi di sogni e desideri. Non ha più voglia di correre inseguendo una gioventù che non gli appartiene da tempo” “Solo noia” è un brano scritto e totalmente autoprodotto da Massimo Contini che racconta una storia di riscatto, descrivendo lo stato d’animo di un uomo che conduce una vita vuota, a tratti carica di disillusioni. Il protagonista si sente prigioniero all’interno di una bolla di monotonia da cui vorrebbe scappare. Massimo Contini ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Solo noia” è il tuo nuovo singolo, di che cosa si tratta? Il brano parla di un uomo alle prese con la sua ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Gli sguardi della gente lo sfiorano appena, ma i suoi pensieri sono carichi di sogni e desideri. Non ha più voglia di correre inseguendo una gioventù che non gli appartiene da tempo” “” è un brano scritto e totalmente autoprodotto dache racconta una storia di riscatto, descrivendo lo stato d’animo di unche conduce una vita vuota, a tratti carica di disillusioni. Il protagonista si sente prigioniero all’interno di una bolla di monotonia da cui vorrebbe scappare.ci ha gentilmente concesso un’intervista. “” è il tuo nuovo singolo, di che cosa si tratta? Il brano parla di uncon la sua ...

"Solo noia" di Massimo Contini "Gli sguardi della gente lo sfiorano appena, ma i suoi pensieri sono carichi di sogni e desideri. Non ha più voglia di correre inseguendo una gioventù che ...

