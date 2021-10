UFFICIALE! SANDOKAN SU RAI1: TUTTI I DETTAGLI DELLA FICTION EVENTO CON CAN YAMAN (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lux Vide svela dopo tanto mistero dove andrà in onda una delle serie più attese, SANDOKAN. Il revival dello storico sceneggiato degli anni ’70 con Kabir Bedi sarà in esclusiva italiana su RAI1. Nei panni DELLA Tigre di Mompracem l’attore turco Can YAMAN. Lo ufficializza Barbara Pavone DELLA Lux Vide a Variety. Questo radicale reboot DELLA serie tv cult italiana sulle avventure di un pirata che, con la sua variegata ciurma, combatte contro il potere coloniale degli imperi olandese e britannico nel sud-est asiatico è sviluppato da Lux con il produttore americano Stephen J. Davis (“Transformers”) e con il produttore esecutivo di “The Shield” Scott Rosenbaum come showrunner. La star turca Can YAMAN (“Daydream”, “Bitter Sweet”) interpreterà il personaggio titolare anche se ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lux Vide svela dopo tanto mistero dove andrà in onda una delle serie più attese,. Il revival dello storico sceneggiato degli anni ’70 con Kabir Bedi sarà in esclusiva italiana su. Nei panniTigre di Mompracem l’attore turco Can. Lo ufficializza Barbara PavoneLux Vide a Variety. Questo radicale rebootserie tv cult italiana sulle avventure di un pirata che, con la sua variegata ciurma, combatte contro il potere coloniale degli imperi olandese e britannico nel sud-est asiatico è sviluppato da Lux con il produttore americano Stephen J. Davis (“Transformers”) e con il produttore esecutivo di “The Shield” Scott Rosenbaum come showrunner. La star turca Can(“Daydream”, “Bitter Sweet”) interpreterà il personaggio titolare anche se ...

