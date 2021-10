Tesla dice addio alla Silicon Valley, nuova sede in Texas (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tesla sposta la sede legale da Palo Alto , in California , ad Austin in Texas . Si tratta di un passaggio storico, la Casa di Elon Musk dal 2003 aveva sede nella Silicon Valley, in una località che è ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021)sposta lalegale da Palo Alto , in California , ad Austin in. Si tratta di un passaggio storico, la Casa di Elon Musk dal 2003 avevanella, in una località che è ...

