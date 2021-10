Telecomunicazioni | siglata nuova partnership tra Open Fiber e WINDTRE

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Latra, operatore mobile numero uno in Italia e tra i principali gestori alternativi nella connettività fissa, si estende per offrire servizi ultra broadband ad altissime prestazioni ai clienti enterprise e business. “Il nuovo accordo, che segue quello già attivo per la commercializzazione di servizi a banda ultralarga FTTH in oltre 7mila piccoli comuni e 271 principali città italiane, – spiegain una nota – permetterà adi fornire a imprese e PA soluzioni innovative caratterizzate da banda garantita simmetrica e velocità di navigazione fino a 10 Gigabit al secondo, da tempi di latenza minimi e dai più alti standard di sicurezza”. L’offerta si rivolge ad enti ed aziende che hanno la necessità di ...