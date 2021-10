Supplenze | da Roma e Milano proteste contro l’algoritmo | con disponibilità successive posti sotto casa a docenti con minore punteggio

(Di lunedì 11 ottobre 2021)anno scolastico 2021/22: forse si è veramente all'ultimo step nell'attribuzione degli incarichi al 31 agosto e 30 giugno. Tante province hanno già concluso e fornito la liberatoria al trattamento delleda parte dei Dirigenti Scolastici, altre come, Napoli,si sono trovate a dover gestire un numero elevato di reclami avverso la prima pubblicazione, e solo in questi giorni hanno disposto il secondo turno di nomina. L'articolo .

... al secondo giro di chiamate, è ancora caos per le nomine delleannuali negli istituti ..., a scuola arrivano i supplenti: via alle convocazioni. 'Così parte il tempo pieno'... per matematica non si trova nessuno ', scrive ad esempio pochi giorni fa Cristina Costarelli, dirigente scolastico del Liceo Newton di. 150 milaSecondo le stime del sindacato Flc ...Supplenze docenti anno scolastico 2021/22: forse si è veramente all'ultimo step nell'attribuzione degli incarichi al 31 agosto e 30 giugno.Errori nell’algoritmo e prime rinunce: al secondo giro di chiamate, è ancora caos per le nomine delle supplenze annuali negli istituti comprensivi e nei licei romani. Erano stati ...