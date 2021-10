“Striscia La Notizia” | stasera il servizio che documenta l’aggressione subita da Rajae e la troupe

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 ottobre 2021)La: nella puntata in ondasu Canale 5 dalle 20:35, vedremodi nuovo sul caso Sharif Lorenzini El Kafrawy. L’inviata del tg satirico,torna a Bari per occuparsi di una sua vecchia conoscenza: l’Imam Sharif Lorenzini El Kafrawy, che si autodefinisce presidente della comunità islamica d’Italia, finito agli arresti domiciliari nel 2018 in seguito ai servizi dicon le accuse di appropriazione indebita e frode. “La” la prima parte delcondain ondaSharif è stato condannato a rendere quasi 100mila euro alla Regione Puglia. Oggi Lorenzini ha ripreso a occuparsi ...