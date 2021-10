Sport in tv oggi lunedì 11 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Una nuova settimana diha inizio quest’11. In primo piano tennis e ciclismo: prosegue il torneo di Indian Wells in California e i colori azzurri saranno rappresentati dal doppio formato da Lorenzo Sonego e Fabio Fognini da seguire con attenzione per i risvolti legati alla Coppa Davis; appuntamento per gli appassionati del pedale con la celebre Coppa Agostoni. In serata tante partite interessanti delle qualificazioni ai Mondiali di calcio in Qatar 2022, con compagine prestigiose protagoniste: Germania e Olanda tra le altre. Di seguito lazione completa: CALENDARIOIN TV(LUNEDI’ 11) 01.30 Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Argentina-Uruguay – Direttasu ...