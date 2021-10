Shannen Doherty in lacrime: “Il giorno in cui ho deciso di radermi la testa” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Shannen Doherty continua a raccontare sui social la sua battaglia contro il cancro. L’attrice rievoca anche momenti che riguardano il suo passato, nonostante siano carichi di sofferenza, ma da quando ha iniziato a condividere con i suoi fan il percorso nella malattia ha deciso di rendere loro partecipi di ogni momento. Ed ecco che su Leggi su people24.myblog (Di lunedì 11 ottobre 2021)continua a raccontare sui social la sua battaglia contro il cancro. L’attrice rievoca anche momenti che riguardano il suo passato, nonostante siano carichi di sofferenza, ma da quando ha iniziato a condividere con i suoi fan il percorso nella malattia hadi rendere loro partecipi di ogni momento. Ed ecco che su

Advertising

andreastoolbox : Shannen Doherty pubblica una foto in lacrime: Il giorno in cui ho deciso di radermi la testa - infoitcultura : Shannen Doherty continua la sua lotta contro il cancro: l’ultima foto dell’attrice che ha scioccato i fan - infoitcultura : Shannen Doherty pubblica una foto in lacrime: “Il giorno in cui ho deciso di radermi la testa” - aurispietri : RT @MediasetTgcom24: Shannen Doherty, una foto shock dal letto per sensibilizzare sulla lotta contro il cancro #ShannenDoherty https://t.c… - CronacaSocial : L'attrice, che da anni lotta con un tumore aggressivo, si mostra sui social in atteggiamenti umoristici: 'Trovare l… -