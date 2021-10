Selvaggia Lucarelli | “Lascio il Fatto Quotidiano ma dirò dopo dove andrò”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Non sono più una giornalista del”. Lo scrive su Twitter, annunciando l’uscita daldiretto da Marco Travaglio. Interpellata dall’Adnkronos, la giornalista non vuole rivelare quale sarà la testata con la quale andrà a collaborare: “il, come ho scritto sui social, ma sul futuro non voglio dire nulla adesso. Ho ricevuto molte proposte – dice – ma dentro di me ho già deciso, però al momento mi sembra prematuro parlare. A fine novembre ho l’uscita del mio nuovo libro dal titolo ‘Crepacuore’, che sarà pubblicato da Rizzoli. Un volume sulle dipendenze affettive, tratto dal podcast di Coramedia. Ci sono un po’ di novità e sono molto felice”, dice. La giornalista sui suoi social spiega le ragioni della sua decisione ...