Ranieri: «Felice di essere tornato in Premier. Potevo andare all’Udinese, ma…» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Claudio Ranieri, nuovo tecnico del Watford, ha concesso un’intervista ai canali ufficiali del club: ecco le sue parole Ai canali ufficiali del Watford, Claudio Ranieri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Sono Felice di essere tornato in Premier League grazie al Watford, ci cercavamo da tempo con la famiglia Pozzo. Avevo avuto la possibilità di andare all’Udinese ma l’operazione non è andata a buon fine. Evidentemente, questo è il momento giusto. La Premier League è tra i migliori se non il miglior campionato del mondo. Tutti i grandi campioni sono qui e anche i migliori allenatori. Devo mettermi subito a lavorare duramente, facendo del mio meglio. E sperare che i giocatori capiscano in fretta le mie idee». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Claudio, nuovo tecnico del Watford, ha concesso un’intervista ai canali ufficiali del club: ecco le sue parole Ai canali ufficiali del Watford, Claudioha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «SonodiinLeague grazie al Watford, ci cercavamo da tempo con la famiglia Pozzo. Avevo avuto la possibilità dima l’operazione non è andata a buon fine. Evidentemente, questo è il momento giusto. LaLeague è tra i migliori se non il miglior campionato del mondo. Tutti i grandi campioni sono qui e anche i migliori allenatori. Devo mettermi subito a lavorare duramente, facendo del mio meglio. E sperare che i giocatori capiscano in fretta le mie idee». L'articolo ...

Advertising

_SiGonfiaLaRete : Watford, #Ranieri: “Felice di essere tornato in Premier. La Serie A? Napoli ambiente meraviglioso, ma attenti alla… - infoitsport : Ranieri riparte dal Watford: 'Felice di tornare in Premier. Comprare in Italia? Perché no' - infoitsport : Ranieri: 'Felice di tornare in Inghilterra' | Udinese Blog - infoitsport : Watford, Ranieri: 'Sono felice di tornare in Premier. Acquisti dalla Serie A? Perché no' - infoitsport : Ranieri: 'Felice di tornare in Premier, in Italia tornati grandi allenatori' -