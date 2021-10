Questo Game Boy è la console più piccola del mondo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il retrogaming ha avuto un enorme successo con l’obiettivo di riportare in auge le console e i videogiochi di una volta come il Game Boy, facendoci riassaporare quell’atmosfera (e quei pixel giganti) che abbiamo respirato nell’infanzia o nell’adolescenza. Ma quel che è stato fatto con il Game Boy Atom – o Thumby – va ben oltre: si tratta della console portatile più piccola del mondo, anche più delle mini-console o del modello Micro, lanciato da Nintendo. Creato dalla statunitense Tiny Circuits, Questo Game Boy in miniatura è perfettamente funzionante e ha le dimensioni di un pollice: chiaramente non è un clone del vecchio Game Boy ma contiene un processore Raspberry Pi con cinque giochi di base precaricati, uno ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il retrogaming ha avuto un enorme successo con l’obiettivo di riportare in auge lee i videogiochi di una volta come ilBoy, facendoci riassaporare quell’atmosfera (e quei pixel giganti) che abbiamo respirato nell’infanzia o nell’adolescenza. Ma quel che è stato fatto con ilBoy Atom – o Thumby – va ben oltre: si tratta dellaportatile piùdel, anche più delle mini-o del modello Micro, lanciato da Nintendo. Creato dalla statunitense Tiny Circuits,Boy in miniatura è perfettamente funzionante e ha le dimensioni di un pollice: chiaramente non è un clone del vecchioBoy ma contiene un processore Raspberry Pi con cinque giochi di base precaricati, uno ...

