Quelle chiese in rovina specchio di un’Italia che dimentica (Di lunedì 11 ottobre 2021) Come spiega lo stesso autore, il titolo dell’ultimo libro di Tomaso Montanari, ossia chiese chiuse (Einaudi), viene da lontano. Alla sua origine stanno infatti un paio di volumi usciti entrambi nel 2020 e intitolati rispettivamente chiese abbandonate di Francis Meslet e Guida alle chiese “chiuse” di Venezia di Sara Marini, Micol Roversi Monaco e Elisa Monaci. Eppure, la differenza tra questi due testi e lo scritto di Montanari non potrebbe essere maggiore. Assistiamo infatti al passaggio dal genere del saggio di denuncia a una sorta di vera e propria operetta morale. Certo, anche quello di Montanari e? un libro documentato e volto ad accusare lo stato di desolazione in cui versano oggi nel nostro Paese migliaia di monumenti sacri. Tuttavia nelle sue pagine circolano uno sdegno e una compassione che ne fanno un esempio di letteratura ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Come spiega lo stesso autore, il titolo dell’ultimo libro di Tomaso Montanari, ossiachiuse (Einaudi), viene da lontano. Alla sua origine stanno infatti un paio di volumi usciti entrambi nel 2020 e intitolati rispettivamenteabbandonate di Francis Meslet e Guida alle“chiuse” di Venezia di Sara Marini, Micol Roversi Monaco e Elisa Monaci. Eppure, la differenza tra questi due testi e lo scritto di Montanari non potrebbe essere maggiore. Assistiamo infatti al passaggio dal genere del saggio di denuncia a una sorta di vera e propria operetta morale. Certo, anche quello di Montanari e? un libro documentato e volto ad accusare lo stato di desolazione in cui versano oggi nel nostro Paese migliaia di monumenti sacri. Tuttavia nelle sue pagine circolano uno sdegno e una compassione che ne fanno un esempio di letteratura ...

Advertising

boezio_severino : @LaStampa La chiesa cattolica deve contrastare lo 'spirito del mondo', per le false chiese di sono già quelle prote… - Hawkstmgdr : @dabitmgdr Alle sue parole, l'hunter scoppiò rumorosamente a ridere. Gli facevano davvero ridere quelle parole, co… - BaleariTur : ?? Sapevi che le chiese di Ibiza sono uniche al mondo per le altre loro funzioni oltre a quelle religiose??? A suo te… - CScrotone : @JamesZaky @FabriSermoneta @GuidoCrosetto Io invece ci ho trovato una filosofia rozza, primitiva, espressione di un… - GOD_wins777 : @AretusaMoro in quelle chiese DIO non c'è da un bel pezzo -