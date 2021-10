Polonia e Ungheria contro la Ue che vuole sospendere i fondi per la violazione dello stato di diritto (Di lunedì 11 ottobre 2021) In aperto conflitto con Bruxelles, Ungheria e Polonia contestano oggi davanti alla giustizia Ue il nuovo meccanismo che rischia di privarle dei finanziamenti europei, in un clima esacerbato dalla ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 ottobre 2021) In aperto conflitto con Bruxelles,contestano oggi davanti alla giustizia Ue il nuovo meccanismo che rischia di privarle dei finanziamenti europei, in un clima esacerbato dalla ...

matteosalvinimi : Se ben 12 Paesi Europei (Austria, Cipro, Danimarca, Grecia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia,… - CGalezzi : RT @GabrieleIuvina1: ??L'udienza orale delle cause intentate da Polonia e Ungheria per dichiarare la nullità del nuovo meccanismo per la tu… - SudSvizzera : RT @fscodeleo: Sovranismo europeo: i casi Polonia e Ungheria. Taiwan e le pressioni di Pechino. ?? Dalle 19.30 vi aspettiamo a @RadioRadica… - gia6617 : RT @Michele02828265: Polonia contro Ue, Ungheria sta con Varsavia Meloni e Salvini stanno con Polonia e Ungheria - BonaMassimo : RT @GabrieleIuvina1: ??L'udienza orale delle cause intentate da Polonia e Ungheria per dichiarare la nullità del nuovo meccanismo per la tu… -