Advertising

Mediagol : Palermo, contro il Foggia di Zeman arrivano 3 punti d’oro: l’analisi di Filippi - soteros1 : RT @TommyBrain: Byoblu:LA LETTERA APERTA DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO CONTRO IL GREEN PASS - IBolscevico : Oggi c'è lo #ScioperoGenerale11Ottobre. Mi sto dirigendo a Palermo, carico di speranza e buona volontà. Bisogna re… - tifosipalermoit : Applausi per Zeman ma non c'è stata partita. Dopo questa vittoria contro un Foggia zemaniano, il Palermo fa un bel… - TommyBrain : Byoblu:LA LETTERA APERTA DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO CONTRO IL GREEN PASS -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo contro

Ormai è chiaro che esponenti dell'estrema destra , stanno strumentalizzando le manifestazioniil GREEN PASS per scopi che sono chiaramente con fini eversivi che vanno quindi condannati .........- match dell'allenatore delè per...il collega Zdenek Zeman. "Affrontarlo è stata una grande emozione, non vedevo l'ora di andare in campo per poterlo salutare. Il Foggia? Vincere...Oggi, lunedì 11 ottobre 2021, a rischio in particolare i trasporti: treni in stazione dalle 21 di domenica 10 ottobre, aerei a terra, autobus e metro fuori servizio.Il Palermo vince e convince: i rosa di mister Filippi battono il Foggia al "Renzo Barbera" e conquistano 3 punti d'oro ...