Nunzia Schilirò, la vicequestore No Green pass: «Io perseguitata per le mie idee: vanno puniti gli agenti che hanno picchiato in piazza» (Di lunedì 11 ottobre 2021) «Come cittadina e come sindacalista, chiedo l’immediata punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione», queste le parole di Nunzia Alessandra Schilirò, la vicequestore di Roma diventata uno dei volti emblematici dei contestatori del Green pass, commentando su Facebook quanto accaduto a Roma lo scorso sabato 9 settembre. «L’ho scritto molte volte. La violenza è inammissibile da qualsiasi parte provenga – spiega – All’inizio, per buona fede, sono stata ingannata, ma poi ho visto alcuni filmati dove si evince un riprovevole comportamento di alcuni poliziotti. È buffo come io sia perseguitata e quasi arsa sul rogo per aver manifestato pubblicamente e libera dal servizio il mio pensiero e, invece, ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) «Come cittadina e come sindacalista, chiedo l’immediata punizione dei poliziotti chei manifestanti senza alcuna provocazione», queste le parole diAlessandra, ladi Roma diventata uno dei volti emblematici dei contestatori del, commentando su Facebook quanto accaduto a Roma lo scorso sabato 9 settembre. «L’ho scritto molte volte. La violenza è inammissibile da qualsiasi parte provenga – spiega – All’inizio, per buona fede, sono stata ingannata, ma poi ho visto alcuni filmati dove si evince un riprovevole comportamento di alcuni poliziotti. È buffo come io siae quasi arsa sul rogo per aver manifestato pubblicamente e libera dal servizio il mio pensiero e, invece, ...

Advertising

Ecatetriformis : RT @donnadimezzo: il vice questore in questura a quest’ora non c’è. è alla manifestazione con i fascisti a fondare sedi sindacali #matrici… - Moonlightshad1 : RT @donnadimezzo: il vice questore in questura a quest’ora non c’è. è alla manifestazione con i fascisti a fondare sedi sindacali #matrici… - FRANCESCOSAFIN1 : RT @1Dioniso: Ricordate la Vicequestore di Polizia No Green Pass?Ebbene è stata nominata dirigente sindacale dai colleghi. Così non sarà p… - GUERRIERA110 : Nunzia Schilirò, la poliziotta no green pass: «Sabato non ero in piazza. Sono in guerra da sola» - GiulianaDaniel2 : RT @1Dioniso: Ricordate la Vicequestore di Polizia No Green Pass?Ebbene è stata nominata dirigente sindacale dai colleghi. Così non sarà p… -

Ultime Notizie dalla rete : Nunzia Schilirò Nunzia Schilirò, la vicequestore No Green pass: "Io perseguitata per le mie idee: vanno puniti gli agenti che hanno picchiato in piazza" "Come cittadina e come sindacalista, chiedo l'immediata punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione", queste le parole di Nunzia Alessandra Schilirò , la vicequestore di Roma diventata uno dei volti emblematici dei contestatori del Green pass , commentando su Facebook quanto accaduto a Roma lo scorso sabato 9 settembre. "...

Nunzia Schilirò, la poliziotta no green pass: 'Sabato non ero in piazza. Sono in guerra da sola' Leggi anche > Nunzia Schilirò e i no green pass: 'Sabato ho provato tristezza' In un lungo post su Facebook, la vicequestore ieri ha spiegato di aver sofferto per quanto accaduto sabato scorso: 'Per ...

Acquisto box auto: quando è possibile beneficiare della detrazione? Fiscoetasse "Come cittadina e come sindacalista, chiedo l'immediata punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione", queste le parole diAlessandra, la vicequestore di Roma diventata uno dei volti emblematici dei contestatori del Green pass , commentando su Facebook quanto accaduto a Roma lo scorso sabato 9 settembre. "...Leggi anche >e i no green pass: 'Sabato ho provato tristezza' In un lungo post su Facebook, la vicequestore ieri ha spiegato di aver sofferto per quanto accaduto sabato scorso: 'Per ...