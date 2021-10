(Di lunedì 11 ottobre 2021) Un altro. Stavolta in provincia di Savona. È successo ieri. IlMehmet Akif Kartal è finito in ospedaleaver subito un’aggressione da parte dei padroni didel Quiliano-Valleggia che ha pareggiato 3-3 la partita contro il Campese. Incontro di prima categoria. Un altro episodio simile era avvenuto poche settimane fa. Il 3-3 è avvenuto nel corso dell’ultimo dei sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara, a quel punto tesserati delladihanno deciso di prendersela con l’e sono passati alle vie di fatto. Sono intervenuti i carabinieri. La Quiliano-Valleggia ha condannato fermamente l’episodio e ha rinnovato le pubbliche scuse al giovane direttore di gara. L'articolo ilNapolista.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un arbitro di 18 anni della sezione di Imperia è finito in ospedale dopo esser stato preso a pugni da alcuni tesser… - TgLa7 : ??MALTEMPO??Violente precipitazioni stanno interessando la Liguria. Un temporale autorigenerante nel savonese ha pro… - Tg3web : Il maltempo colpisce il nord ovest. La situazione più allarmante in Liguria, nel Savonese. L'allerta rossa si esten… - marcovarini : RT @napolista: Nel Savonese arbitro 18enne all’ospedale dopo essere stato picchiato dalla squadra di casa Mehmet Akif Kartal aveva concess… - napolista : Nel Savonese arbitro 18enne all’ospedale dopo essere stato picchiato dalla squadra di casa Mehmet Akif Kartal avev… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Savonese

Nell'ultimo di sei minuti di recupero, dopo il gol del 3 - 3 definitivo siglato dalla squadra ospite, si è scatenata la furia di alcuni tesserati del club, che hanno aggredito il giovane ...I nuovi contagi sono 9 nell'area di genova, 4Tigullio, 2 nell'Imperiese, nessuno nello Spezzino. Il tasso di positività è allo 0,80%. I guariti sono 42. In isolamento domiciliare ...Roma, 11 ott. - Mehmet Akif Kartal, 18enne arbitro della sezione di Imperia è finito in ospedale dopo esser stato preso a pugni da alcuni tesserati della societ ...Coach Mara Buzzanca: "Dobbiamo capire che a sei minuti dalla fine della partita non si può non essere concrete" ...