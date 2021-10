Morte Matteo e Mattia, il ricordo delle Faleschelavinio: la squadra dove sono cresciuti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un mazzo di fiori prima della partita della prima squadra contro la Vigor Perconti, vinta poi per 3-1. È questo il ricordo (video) con cui la Faleschelavinio ha voluto omaggiare i genitori Matteo La Perna e Mattia Patriarca, i due ragazzi di 18 anni morti in un incidente nella notte tra il 2 e il 3 ottobre sulla Pontinia. “Prima della gara della prima squadra contro la Vigor Perconti, Marcello Neroni e Fabio Ferrari hanno omaggiato con un mazzo di fiori i genitori di Matteo La Perna nel ricordo di Matteo e Mattia”, si legge nel post Facebook pubblicato dalla società di Lavinio. Leggi anche: Incidente Pontina, le vittime sono Mattia Patriarca e Matteo La Perna: avevano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un mazzo di fiori prima della partita della primacontro la Vigor Perconti, vinta poi per 3-1. È questo il(video) con cui laha voluto omaggiare i genitoriLa Perna ePatriarca, i due ragazzi di 18 anni morti in un incidente nella notte tra il 2 e il 3 ottobre sulla Pontinia. “Prima della gara della primacontro la Vigor Perconti, Marcello Neroni e Fabio Ferrari hanno omaggiato con un mazzo di fiori i genitori diLa Perna neldi”, si legge nel post Facebook pubblicato dalla società di Lavinio. Leggi anche: Incidente Pontina, le vittimePatriarca eLa Perna: avevano ...

