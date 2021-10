Miriam Leone sposa Paolo Carullo e l’ex Matteo Martari commenta: «Se è felice lei…» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le nozze di Miriam Leone e Paolo Carullo sono state commentate da tutto il web, ma non solo. Anche l’ex dell’attrice siciliana, Matteo Martari, ha voluto dire la sua in merito. Leggi anche: Matteo Martari: età, fidanzata, moglie, Miriam Leone, film, tatuaggi, dove vive, Instagram Matteo Martari parla delle nozze di Miriam Leone e Paolo... Leggi su donnapop (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le nozze disono statete da tutto il web, ma non solo. Anchedell’attrice siciliana,, ha voluto dire la sua in merito. Leggi anche:: età, fidanzata, moglie,, film, tatuaggi, dove vive, Instagramparla delle nozze di...

Advertising

SpettacoloMania : Abbiamo visto in anteprima #MarilynHaGliOcchiNeri da giovedì al #cinema con @01Distribution e videoincontrato… - patriot608 : Miriam Leone: «Io miss Italia bullizzata per le mie sopracciglia: mi chiamavano Elio e le Storie Tese»-… - AleGiannino : Mio fratello ha appena detto che Miriam Leone è bellina. Raga BELLINA. Miriam Leone. - IOdonna : I look di Kasia Smutniak, Miriam Leone, Nicoletta Romanoff, Tina Kunakei e Dina Asher-Smith alle sfilate milanesi c… - RadioR101 : #R101News: #MiriamLeone confessa di essere stata bullizzata ai tempi della scuola. La risposta di… -