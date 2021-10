"Lasciati soli dallo Stato nella Platì del nord", dice il sindaco di Buccinasco (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - “Negli ultimi anni l'unica presenza tangibile dello Stato qui è stata quella della Polizia Locale. Ora la musica deve cambiare, le istituzioni non ci devono lasciare soli”. Sono parole di grande preoccupazione quelle espresse all'AGI dal sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, dopo l'omicidio di Paolo Salvaggio, il pregiudicato per indagini legate alla droga che è Stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in via della Costituzione nel Comune a sud di Milano, un territorio segnato da decenni dalle infiltrazioni della 'ndrangheta. "Potrebbe essere l'inizio di un regolamento di conti" “Questo è un momento drammatico – prosegue il primo cittadino del Pd, eletto nel 2017 - perché non vedevamo morti ammazzati in strada dalla fine degli anni Ottanta. E' un episodio che chi ci ha choccati anche se non siamo ... Leggi su agi (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - “Negli ultimi anni l'unica presenza tangibile delloqui è stata quella della Polizia Locale. Ora la musica deve cambiare, le istituzioni non ci devono lasciare”. Sono parole di grande preoccupazione quelle espresse all'AGI daldi, Rino Pruiti, dopo l'omicidio di Paolo Salvaggio, il pregiudicato per indagini legate alla droga che èucciso a colpi d'arma da fuoco in via della Costituzione nel Comune a sud di Milano, un territorio segnato da decenni dalle infiltrazioni della 'ndrangheta. "Potrebbe essere l'inizio di un regolamento di conti" “Questo è un momento drammatico – prosegue il primo cittadino del Pd, eletto nel 2017 - perché non vedevamo morti ammazzati in strada dalla fine degli anni Ottanta. E' un episodio che chi ci ha choccati anche se non siamo ...

