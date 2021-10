Juventus, Allegri: certezze e dubbi prima del tour de force (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da quando è tornato a sedere sulla panchina della Juventus, non ha mai esitato. Calma, tanta calma, alcune volte troppa. Allegri in poche partite ha smentito i diffidenti e convinto i suoi ragazzi di avere dei valori importanti da poter sfruttare. Adesso, un passaggio chiave della stagione bianconera. Lo scontro contro la Roma sarà soltanto il primo di 7 partite giocate in 20 giorni. Un tour de force che richiederà la concentrazione e la determinazione di tutti. Classifica e calendario Nulla ancora è sistemato: la classifica è migliorata ma non sorride di certo ai bianconeri. Il filotto di vittorie consecutive (ora fermo a 3) è una delle specialità del tecnico toscano ma i prossimi impegni saranno, appunto, contro la Roma per poi passare alla trasferta a San Siro contro l’Inter. Nel mezzo la spedizione a San ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da quando è tornato a sedere sulla panchina della, non ha mai esitato. Calma, tanta calma, alcune volte troppa.in poche partite ha smentito i diffidenti e convinto i suoi ragazzi di avere dei valori importanti da poter sfruttare. Adesso, un passaggio chiave della stagione bianconera. Lo scontro contro la Roma sarà soltanto il primo di 7 partite giocate in 20 giorni. Undeche richiederà la concentrazione e la determinazione di tutti. Classifica e calendario Nulla ancora è sistemato: la classifica è migliorata ma non sorride di certo ai bianconeri. Il filotto di vittorie consecutive (ora fermo a 3) è una delle specialità del tecnico toscano ma i prossimi impegni saranno, appunto, contro la Roma per poi passare alla trasferta a San Siro contro l’Inter. Nel mezzo la spedizione a San ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Rabiot out causa Covid. #Arthur visto ieri è ancora fuori condizione. #Bentancur si allenerà per la prima volta sa… - Gazzetta_it : La svolta dopo il Milan: non solo gol, Locatelli si è preso la Juve in cinque mosse - EnricoTurcato : Vittoria pesantissima per la Juventus questa. Pesantissima. Allegri ha ridato solidità alla sua squadra. Migliore… - MondoBN : ULIVIERI: “Max ha capito che c’é bisogno di qual - gilnar76 : Infortunio Dybala: buone notizie per Allegri dalla Continassa. I dettagli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -