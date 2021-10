John Lennon, che in Imagine pensò a un dio per tutti e nessuno | Memories (Di lunedì 11 ottobre 2021) Oggi gli accordi pulsati di quel piano che introduce Imagine di John Lennon suonano come un rintocco benevolo, il campanello che annuncia il grande ritorno di una persona che ti è mancata fino a quel momento, l’ora che decreta la fine di una lezione, la sveglia nel giorno della tanto agognata partenza. Quando John Lennon compone quella melodia ha 31 anni. Siede nella sua stanza di Tittenhurst Park, di fronte al piano Steinway, e nella sua testa ci sono tante immagini. Da una parte ci sono le poesie di Yoko Ono raccolte nel libro Grapefruit, le preghiere donategli dal comico e attivista Dick Gregory e una lente d’ingrandimento per trovare un messaggio universale; dall’altra c’è lui, John, un po’ visionario e fin troppo sognatore che tuttavia si assume il rischio di offrire ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Oggi gli accordi pulsati di quel piano che introducedisuonano come un rintocco benevolo, il campanello che annuncia il grande ritorno di una persona che ti è mancata fino a quel momento, l’ora che decreta la fine di una lezione, la sveglia nel giorno della tanto agognata partenza. Quandocompone quella melodia ha 31 anni. Siede nella sua stanza di Tittenhurst Park, di fronte al piano Steinway, e nella sua testa ci sono tante immagini. Da una parte ci sono le poesie di Yoko Ono raccolte nel libro Grapefruit, le preghiere donategli dal comico e attivista Dick Gregory e una lente d’ingrandimento per trovare un messaggio universale; dall’altra c’è lui,, un po’ visionario e fin troppo sognatore che tuttavia si assume il rischio di offrire ...

