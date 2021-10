Il Trade and Technology Council e il controllo delle tecnologie critiche (Di lunedì 11 ottobre 2021) I legami transatlantici sono essenziali sia per gli Usa che per l’Ue. Finora entrambi hanno ignorato o finto di ignorare il loro declino nel contesto internazionale. Oggi sembrano accorgersi che sono interdipendenti e che è vantaggioso per entrambi cooperare per fronteggiare le sfide globali, economiche, tecnologiche e infrastrutturali della Cina, oltre a quelle regionali della Russia, “gigante” militare ma “nano” economico. Quindi, che devono unire i loro sforzi, non solo stabilendo una nuova sinergia fra la Nato e l’Ue, ma anche superando lo stallo della Transatlantic Trade and Investment Partnership. Con Trump i rapporti economici transatlantici stavano trasformandosi quasi in una guerra economica, che rischiava di espandersi in campo politico e strategico. Nella “pace fredda” fra gli Usa e la Cina, l’Europa non è più militarmente in prima linea. Lo rimane negli ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 ottobre 2021) I legami transatlantici sono essenziali sia per gli Usa che per l’Ue. Finora entrambi hanno ignorato o finto di ignorare il loro declino nel contesto internazionale. Oggi sembrano accorgersi che sono interdipendenti e che è vantaggioso per entrambi cooperare per fronteggiare le sfide globali, economiche, tecnologiche e infrastrutturali della Cina, oltre a quelle regionali della Russia, “gigante” militare ma “nano” economico. Quindi, che devono unire i loro sforzi, non solo stabilendo una nuova sinergia fra la Nato e l’Ue, ma anche superando lo stallo della Transatlanticand Investment Partnership. Con Trump i rapporti economici transatlantici stavano trasformandosi quasi in una guerra economica, che rischiava di espandersi in campo politico e strategico. Nella “pace fredda” fra gli Usa e la Cina, l’Europa non è più militarmente in prima linea. Lo rimane negli ...

Cos'è il Ttc (Trade and Technology Council) tra Europa e Stati Uniti

