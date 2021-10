IB Marine sta sviluppando il primo software per le navi senza equipaggio: saranno controllate da terra (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ciò che sta accadendo con i veicoli senza conducente, potrebbe accadere anche con navi senza equipaggio, l’ultima frontiera tecnologica solcata da IB Marine, società rapallese da poco entrata a far parte del gruppo norvegese Arribatec. IB Marine, storica azienda rapallese società rapallese da poco entrata nel gruppo Arribatec (IB Marine)IB sta per Influencing Business. E da 35 anni si dedica alla progettazione, allo sviluppo e all’implementazione di sistemi di enterprise asset management per la gestione tecnica, manutentiva ed energetica delle flotte navali. Grazie a delle innovative soluzioni software, alle tecnologie e ai servizi di IB, i clienti possono pianificare e programmare le attività di manutenzione, monitorare tecnicamente ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ciò che sta accadendo con i veicoliconducente, potrebbe accadere anche con, l’ultima frontiera tecnologica solcata da IB, società rapallese da poco entrata a far parte del gruppo norvegese Arribatec. IB, storica azienda rapallese società rapallese da poco entrata nel gruppo Arribatec (IB)IB sta per Influencing Business. E da 35 anni si dedica alla progettazione, allo sviluppo e all’implementazione di sistemi di enterprise asset management per la gestione tecnica, manutentiva ed energetica delle flotte navali. Grazie a delle innovative soluzioni, alle tecnologie e ai servizi di IB, i clienti possono pianificare e programmare le attività di manutenzione, monitorare tecnicamente ...

