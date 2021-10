Green Pass sul lavoro, cosa succede dal 15 ottobre 2021: controlli, multe e sanzioni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Green Pass sul lavoro, cosa succede dal 15 ottobre 2021. Si avvicina la fatidica data fissata dal Governo per l’entrata in vigore della certificazione verde anche per il mondo del lavoro. Una decisione che da un lato ha dato un ulteriore sprint alla campagna vaccinale, che ha toccato quota 80% sulla popolazione over 12, ma dall’altro ha provocato numerose proteste, alcune violentissime, in molte parti d’Italia. L’esecutivo però tira dritto ed è pronto ad avviare questa nuova fase nella lotta al Covid. Green Pass sul lavoro, le regole da venerdì 15 ottobre 2021 Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine (al momento) di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021)suldal 15. Si avvicina la fatidica data fissata dal Governo per l’entrata in vigore della certificazione verde anche per il mondo del. Una decisione che da un lato ha dato un ulteriore sprint alla campagna vaccinale, che ha toccato quota 80% sulla popolazione over 12, ma dall’altro ha provocato numerose proteste, alcune violentissime, in molte parti d’Italia. L’esecutivo però tira dritto ed è pronto ad avviare questa nuova fase nella lotta al Covid.sul, le regole da venerdì 15Dal 15e fino al 31 dicembre, termine (al momento) di ...

