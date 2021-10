Future USA in ribasso. Focus su inflazione e trimestrali (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Dopo una settimana chiusa con una seduta segnata dalla debolezza, i Future USA indicano che la giornata odierna si dovrebbe aprire con i maggiori indici in perdita. I rialzi del prezzo del petrolio e di altre materie prime potrebbero spingere ulteriormente la crescita dell’inflazione. Gli investitori si preparano intanto a valutare le prime trimestrali: mercoledì tocca a JPMorgan, seguita giovedì da Bank of America, Morgan Stanley e Citigroup, e Goldman Sachs venerdì. Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,25% a 34.654 punti, mentre quello sullo S&P 500 mostra un ribasso dello 0,44% a 4.372 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un -0,72% a 14.711 punti.Sul fronte macroeconomico, la giornata odierna è priva di spunti significativi provenienti da oltreoceano. I primi dati significativi arriveranno ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Dopo una settimana chiusa con una seduta segnata dalla debolezza, iUSA indicano che la giornata odierna si dovrebbe aprire con i maggiori indici in perdita. I rialzi del prezzo del petrolio e di altre materie prime potrebbero spingere ulteriormente la crescita dell’. Gli investitori si preparano intanto a valutare le prime: mercoledì tocca a JPMorgan, seguita giovedì da Bank of America, Morgan Stanley e Citigroup, e Goldman Sachs venerdì. Il contratto sul Dow Jones perde lo 0,25% a 34.654 punti, mentre quello sullo S&P 500 mostra undello 0,44% a 4.372 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un -0,72% a 14.711 punti.Sul fronte macroeconomico, la giornata odierna è priva di spunti significativi provenienti da oltreoceano. I primi dati significativi arriveranno ...

Ue. Aukus: l'europarlamento, 'collaborare con gli Stati Uniti pur perseguendo i propri interessi' ... 83 contrari e 55 astensioni una risoluzione sulle future relazioni tra l'Unione Europea e gli ... Sempre in tema di relazioni con gli Usa, nello stessa seduta dell'Europarlamento si è affrontato il tema ...

