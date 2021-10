Forza Horizon 5 è stato sviluppato con Xbox Game Pass al centro e le influenze sono parecchie (Di lunedì 11 ottobre 2021) Xbox Game Pass è il servizio di Microsoft che sta registrando un incredibile successo: ciò non dovrebbe quindi sorprendere se in qualche modo i giochi presenti nel suo catalogo ne siano "influenzati". Uno tra questi è Forza Horizon 5, il titolo corsistico sviluppato da Playground Games. Attraverso un'intervista, il creative director Mike Brown afferma che Forza Horizon 5 è un "titolo dal design influenzato dal Game Pass". "Avere giocatori che potrebbero tornare sul gioco dopo mesi è uno di quei fatti veri per il Game design di Xbox Game Pass. Nessuno lo rivende, e anche se il gioco non viene installato, i giocatori continuano a ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021)è il servizio di Microsoft che sta registrando un incredibile successo: ciò non dovrebbe quindi sorprendere se in qualche modo i giochi presenti nel suo catalogo ne siano "influenzati". Uno tra questi è5, il titolo corsisticoda Playgrounds. Attraverso un'intervista, il creative director Mike Brown afferma che5 è un "titolo dal design influenzato dal". "Avere giocatori che potrebbero tornare sul gioco dopo mesi è uno di quei fatti veri per ildesign di. Nessuno lo rivende, e anche se il gioco non viene installato, i giocatori continuano a ...

