F1, Lewis Hamilton: “Non sono arrabbiato con la squadra, non posso essere sempre calmo mentre corro” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non era soddisfatto al termine del GP di Turchia di F1 Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes, quinto al traguardo, ha dovuto affrontare una gara complicata, partendo dall’undicesima posizione. L’asso nativo di Stevenage si è prodotto in una grande rimonta, vanificata da una strategia azzardata che alla fine non l’ha premiato come avrebbe sperato. Il quinto posto, infatti, è costato la perdita della vetta della classifica mondiale a Lewis in favore dell’olandese Max Verstappen, giunto secondo ieri alle spalle del finlandese della Mercedes Valtteri Bottas. Deluso dal riscontro, il sette volte iridato ha rivolto a fine gara un secco messaggio via radio alla propria squadra, facendo capire il suo disappunto: “Ve l’avevo detto, ora lasciatemi in pace“. Una reazione che ha portato addetti ai lavori e media a parlare. ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non era soddisfatto al termine del GP di Turchia di F1. Il britannico della Mercedes, quinto al traguardo, ha dovuto affrontare una gara complicata, partendo dall’undicesima posizione. L’asso nativo di Stevenage si è prodotto in una grande rimonta, vanificata da una strategia azzardata che alla fine non l’ha premiato come avrebbe sperato. Il quinto posto, infatti, è costato la perdita della vetta della classifica mondiale ain favore dell’olandese Max Verstappen, giunto secondo ieri alle spalle del finlandese della Mercedes Valtteri Bottas. Deluso dal riscontro, il sette volte iridato ha rivolto a fine gara un secco messaggio via radio alla propria, facendo capire il suo disappunto: “Ve l’avevo detto, ora lasciatemi in pace“. Una reazione che ha portato addetti ai lavori e media a parlare. ...

Advertising

sabrina89138731 : RT @SkySportF1: ?? ACCADDE OGGI: #11ottobre 2020 ? ?? LEWIS HAMILTON vince il GP dell’Eifel ?? 91^ vittoria in carriera come Schumacher ?? E Mi… - sportal_it : F1, Lewis Hamilton respinge le insinuazioni e contrattacca - STnews365 : F1, Lewis Hamilton fa dietrofront: messaggio alla Mercedes. 'Non è vero che sono arrabbiato con il mio team', le pa… - F1ovunque : @diegocatalano77 Io se guardo i tempi sul giro ti dico che Lewis non fermandosi arriva FORSE quinto, se gli va bene… - twilight_townn : Hamilton che si congratula su insta con tyson fury dopo la cattiveria gratuita che fury gli ha riservato. Lewis, in… -