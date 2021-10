Covid | sospesa vice questore no green pass

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma - E' statalaAlessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei noa San Giovanni a Roma. Il provvedimento di sospensione le è stato notificato oggi. "Come cittadina e come sindacalista, chiedo l'immediata punizione dei poliziotti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione!". Ha scritto sui propri canali social Alessandra Schilirò, laanti-che lo scorso mese partecipò dal palco ad una delle manifestazioni contro la certificazione verde. "L'ho scritto molte volte. La violenza è inammissibile da qualsiasi parte provenga - sottolinea -. All'inizio, per buona fede, sono stata ingannata, ma poi ho visto alcuni filmati dove ...

La vicequestore era stata nominata dirigente del neonato sindacato Cosap ma la nomina non è servita per evitare la sospensione. La misura applicata nei confronti della vicequestore prevede anche la so ...