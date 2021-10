Covid | in Lombardia calano i ricoverati nei reparti | a Bergamo 12 contagi

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Diminuiscono inei(-8). A fronte di 15.266 tamponi effettuati, sono 87 i nuovi positivi (0,5%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 15.266, totale complessivo: 15.568.357 – i nuovi casi positivi: 87 – in terapia intensiva: 55 (+1) – inon in terapia intensiva: 325 (-8) – i decessi, totale complessivo: 34.090 (+5) I nuovi casi per provincia: Milano: 32 di cui 14 a Milano città;: 12; Brescia: 11; Como: 6; Cremona: 4; Lecco: 1; Lodi: 2; Mantova: 2; Monza e Brianza: 5; Pavia: 3; Sondrio: 2; Varese: 2.

