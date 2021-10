Covid, i dati: 1.516 nuovi positivi e 34 vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività all’1,3% (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono 1.516 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.278. In tutto 34 le vittime, in aumento rispetto alle 27 di ieri. nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 114.776 i tamponi molecolari e antigenici, mentre nella giornata di ieri erano 270.044. Il Tasso di positività è all’1.32%. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 84.106, con un calo di 702 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.701.832, i morti 131.335. I dimessi e i guariti sono invece 4.486.391, con un incremento di 2.184 rispetto a ieri. Sono 374 (364) i pazienti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono 1.516 iai testindividuati24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 2.278. In tutto 34 le, in aumento rispetto alle 27 di ieri.24 ore sono stati eseguiti 114.776 i tamponi molecolari e antigenici, mentre nella giornata di ieri erano 270.044. Ildità è.32%. Gli attualmentealin Italia sono 84.106, con un calo di 70224 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.701.832, i morti 131.335. I dimessi e i guariti sono invece 4.486.391, con un incremento di 2.184 rispetto a ieri. Sono 374 (364) i pazienti ...

