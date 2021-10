Copasir chiede informativa a Lamorgese e giovedi audizione Aisi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica alla luce dei gravi incidenti verificatisi sabato scorso ha predisposto la audizione del direttore dell`Aisi, generale Parente. Inoltre, sempre in riferimento a quanto accaduto sabato è stata chiesta una informativa urgente al ministro degli Interni.Questa audizione va ad aggiungersi all`interno di un calendario particolarmente impegnativo per questa settimana. Domani, infatti, è prevista la prima audizione del direttore della Agenzia per la cibersecurety; mercoledì l`audizione del Presidente del Comitato militare dell`UE, gen. Claudio Graziano, nell`ambito dell`indagine conoscitiva su "Difesa e intelligence europea". Infine, giovedì è fissata la audizione del ministro della Transizione ecologica Roberto ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica alla luce dei gravi incidenti verificatisi sabato scorso ha predisposto ladel direttore dell`, generale Parente. Inoltre, sempre in riferimento a quanto accaduto sabato è stata chiesta unaurgente al ministro degli Interni.Questava ad aggiungersi all`interno di un calendario particolarmente impegnativo per questa settimana. Domani, infatti, è prevista la primadel direttore della Agenzia per la cibersecurety; mercoledì l`del Presidente del Comitato militare dell`UE, gen. Claudio Graziano, nell`ambito dell`indagine conoscitiva su "Difesa e intelligence europea". Infine, giovedì è fissata ladel ministro della Transizione ecologica Roberto ...

