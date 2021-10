Cassano non le manda a dire: “Marotta è un incompetente, non conosce un calciatore” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Antonio Cassano lancia bordate nei confronti di Giuseppe Marotta, ai microfoni della Bobo tv l’ex calciatore è stato durissimo con il dirigente dell’Inter. “Marotta è un incompetente suoi giocatori di pallone. Non ne conosce nessuno. Lui non può insegnare niente a me. Lui è un grande politico del calcio. Marotta a me deve ringraziarmi: può darsi che con me sia ancora avvelenato da quando mi voleva vendere alla Fiorentina all’insaputa di Garrone. Il pres mi ha chiamato, io gli ho detto che sarei rimasto se avesse cacciato Marotta. E lui l’ha mandato via, forse è avvelenato per quello. Per quel risultato alla Samp, Marotta deve dire grazie a me. Sono stato un fenomeno, lui non è mai stato un dirigente ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 11 ottobre 2021) Antoniolancia bordate nei confronti di Giuseppe, ai microfoni della Bobo tv l’exè stato durissimo con il dirigente dell’Inter. “è unsuoi giocatori di pallone. Non nenessuno. Lui non può insegnare niente a me. Lui è un grande politico del calcio.a me deve ringraziarmi: può darsi che con me sia ancora avvelenato da quando mi voleva vendere alla Fiorentina all’insaputa di Garrone. Il pres mi ha chiamato, io gli ho detto che sarei rimasto se avesse cacciato. E lui l’hato via, forse è avvelenato per quello. Per quel risultato alla Samp,devegrazie a me. Sono stato un fenomeno, lui non è mai stato un dirigente ...

