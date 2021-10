Cambi di look e nudi integrali sono la svolta discutibile dei Maneskin (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ci sono provocazioni simpatiche e provocazioni sgradevoli (o addirittura inutili), come quella dei Maneskin. Stavolta i quattro ventenni romani - che da mesi polverizzano ogni record di visualizzazioni, streaming e vendite, per lanciare il loro nuovo singolo, “Mammamia” - si sono messi letteralmente a nudo, sui social. Quale migliore vetrina? Si sono spogliati dei loro vestiti coprendo solo le parti intime con alcune stelline nere, per evitare la censura del web. La spregiudicata band dallo stile androgino e decadente non si aspettava però così tante critiche: è stata accusata di «ridicolo» e di eccessivo «esibizionismo». C'è chi ha tenuto a precisare che in realtà queste provocazioni sono state fatte da ben altre band prima di loro, per esempio i Red Hot Chili Peppers in versione adamitica sul palco ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ciprovocazioni simpatiche e provocazioni sgradevoli (o addirittura inutili), come quella dei. Stavolta i quattro ventenni romani - che da mesi polverizzano ogni record di visualizzazioni, streaming e vendite, per lanciare il loro nuovo singolo, “Mammamia” - simessi letteralmente a nudo, sui social. Quale migliore vetrina? Sispogliati dei loro vestiti coprendo solo le parti intime con alcune stelline nere, per evitare la censura del web. La spregiudicata band dallo stile androgino e decadente non si aspettava però così tante critiche: è stata accusata di «ridicolo» e di eccessivo «esibizionismo». C'è chi ha tenuto a precisare che in realtà queste provocazionistate fatte da ben altre band prima di loro, per esempio i Red Hot Chili Peppers in versione adamitica sul palco ...

Ultime Notizie dalla rete : Cambi look Capelli corti biondi: lo stile urban pop di Arisa conquista i fan Nulla da dire: Arisa sa sempre come stupire! Capelli corti biondi: il nuovo taglio di Arisa è super trendy! Arisa è un'artista camaleontica: i suoi cambi look pazzeschi fanno sempre tendenza. Nel ...

Hyundai Ioniq 5: vetrina di tecnologie, un passo avanti Mi è piaciuta per il suo look retrofuturistico . Per la capacità di innovare ma senza tradire la ... Ma, quando le si richiedono cambi rapidi di direzione, prima che l'esp abbia modo di intervenire, si ...

Martina Stella, giochi e cambi di look: il vestito si alza tutto BlogLive.it Elisabetta Canalis, drastico cambio di look: ecco com’è adesso Elisabetta Canalis bellissima con il suo nuovo look. L'ex velina mora è atterrata in Italia e ha deciso di rinnovare il suo taglio di capelli ...

Elisabetta Canalis cambia taglio e colore capelli (e ritorna alle origini) La moda ce lo sta dicendo forte e chiaro (date un'occhiata all'ultima sfilata Blumarine): gli Anni 00 stanno tornando, che ci piaccia o no. E i trend si adeguano, anche quando si parla di capelli, com ...

