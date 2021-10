Cade dal balcone, morta Dora Lagreca: le ipotesi degli investigatori (Di lunedì 11 ottobre 2021) Cade dal balcone a casa del fidanzato a Potenza: si indaga sulla morte della campana Dora Lagreca: nessuna ipotesi esclusa Dora Lagreca (foto Instagram)Una lite avuta con il fidanzato, poi la corsa verso la ringhiera della mansarda e la caduta nel cuore della notte. Così è morta a Potenza Dora Lagreca, assistente scolastica di 30 anni. Un fatto drammatico che al momento è tinto di giallo perché gli investigatori non escludono nessuna pista: si va dal suicidio all’omicidio anche se il fidanzato, che ha assistito alla scena, non è indagato. Il fatto è accaduto in via Di Giura a casa del compagno. Erano circa le 2 quando i soccorsi sono stati allertati. L’ambulanza giunta sul posto ha ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 ottobre 2021)dala casa del fidanzato a Potenza: si indaga sulla morte della campana: nessunaesclusa(foto Instagram)Una lite avuta con il fidanzato, poi la corsa verso la ringhiera della mansarda e la caduta nel cuore della notte. Così èa Potenza, assistente scolastica di 30 anni. Un fatto drammatico che al momento è tinto di giallo perché glinon escludono nessuna pista: si va dal suicidio all’omicidio anche se il fidanzato, che ha assistito alla scena, non è indagato. Il fatto è accaduto in via Di Giura a casa del compagno. Erano circa le 2 quando i soccorsi sono stati allertati. L’ambulanza giunta sul posto ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Cade dal Maniago. Imprenditore cade dal tetto e muore: era salito per controllare perdita d'acqua Incidente sul lavoro. Un imprenditore di 77 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di uno dei capannoni delle aziende di sua proprietà nella zona industriale di Maniago (Pordenone). Il suo corpo privo di vita è stato scoperto questa mattina, attorno alle 6, quando sono ...

Imprenditore precipita dal tetto del capannone, il corpo senza vita scoperto all'alba dai suoi operai MANIAGO - Un imprenditore di 77 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di uno dei capannoni delle aziende di sua proprietà nella zona industriale di Maniago (Pordenone). Il suo corpo privo di vita è stato scoperto questa mattina, attorno alle 6, quando sono ...

Maniago. Imprenditore cade dal tetto e muore: era salito per controllare perdita d'acqua Rai News Incidente sul lavoro: imprenditore cade dal tetto e muore Un imprenditore di 77 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di uno dei capannoni delle aziende di sua proprietà nella zona industriale di Maniago (Pordenone). Il suo corpo privo di vita è sta ...

Bagno, cade in montagna. Guadano il fiume per soccorrerla Bagno di Romagna, 11 ottobre 2021 - Stavano percorrendo il sentiero degli gnomi a Bagno di Romagna. Un percorso in genere privo di grosse difficoltà, se non fosse per il fatto che, ieri mattina, tutta ...

Bagno di Romagna, 11 ottobre 2021 - Stavano percorrendo il sentiero degli gnomi a Bagno di Romagna. Un percorso in genere privo di grosse difficoltà, se non fosse per il fatto che, ieri mattina, tutta ...