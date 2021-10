Ascolti TV 10 ottobre 2021 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, domenica 10? Sui canali Rai,, sono andati in onda UEFA Nations League – Finale (Rai 1), N.C.I.S. (Rai 2), Che tempo che fa (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Scherzi a parte (Canale 5), Viaggio nell’isola misteriosa (Italia 1) e Controcorrente (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di10, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ...

Advertising

il_Case : Ascolti TV | Sabato 9 ottobre 2021. Tú sí Que Vales travolge tutti con 5.2 mln e il 31.6%. Stanlio & Ollio 10.9% |… - infoitcultura : Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 8 ottobre 2021 - infoitcultura : Ascolti tv 8 ottobre 2021: “Tale e Quale Show” stacca di quasi 5 punti il “GF Vip” - infoitcultura : Ascolti tv venerdì 8 ottobre 2021: Tale e quale Show (21.8%) e Il Grande Fratello Vip 6 (17%) | Dati Auditel - infoitcultura : Ascolti tv 8 ottobre: serata vinta sempre da Tale e quale show -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ottobre

... ecco che cosa ha invece dichiarato Bettini il 7al Corriere della Sera: 'Per Calenda c'è ... che sono stati tra i più votati nella sua lista - nonle litanie di Bettini e compagni: ...Monica Setta: 'Voliamo verso il 24% di share' E' ripartito da meno di un mese Unomattina in famiglia e glisono già eccellenti: ieri, sabato 92021, la trasmissione condotta da ...Torna la sfida in ascolti tra I Bastardi di Pizzofalcone e il Grande Fratello Vip stasera, lunedì 11 ottobre: Alfonso Signorini si trova infatti a dover fare di nuovo i conti con l’agguerrita ...Il batterista presenta la sua autobiografia: «The Storyteller», in uscita martedì «Oggi sembrano bastare Youtube e Instagram, ma ci vuole la prova dal vivo» ...