Appalti coop, arrestati Caselli, Savastano e Zoccola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Mazzette e Appalti: blitz questa mattina degli uomini della Squadra Mobile a Salerno, nell’ambito di una delicata inchiesta, iniziata due anni fa, condotta dalla locale Procura della Repubblica. Nel mirino reati contro la pubblica amministrazione e manipolazione di Appalti pubblici per la gestione e manutenzione del patrimonio cittadino. In tutto 29 gli indagati, compresi presidenti di società cooperative sociali e pubblici ufficiali: dieci le ordinanze di custodia cautelare disposte dal gip del Tribunale di Salerno. Agli arresti domiciliari è finito anche il consigliere regionale di Campania Libera Nino Savastano, ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno durante la precedente giunta del sindaco Vincenzo Napoli. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, per associazione a delinquere, turbata ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Mazzette e: blitz questa mattina degli uomini della Squadra Mobile a Salerno, nell’ambito di una delicata inchiesta, iniziata due anni fa, condotta dalla locale Procura della Repubblica. Nel mirino reati contro la pubblica amministrazione e manipolazione dipubblici per la gestione e manutenzione del patrimonio cittadino. In tutto 29 gli indagati, compresi presidenti di societàerative sociali e pubblici ufficiali: dieci le ordinanze di custodia cautelare disposte dal gip del Tribunale di Salerno. Agli arresti domiciliari è finito anche il consigliere regionale di Campania Libera Nino, ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno durante la precedente giunta del sindaco Vincenzo Napoli. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, per associazione a delinquere, turbata ...

Beatric72980398 : RT @MarcoPeretti6: Vedremo la Sinistra impegnata con referendum e proposte di legge per poter alzare i muri hai confini Italiani e pronti a… - Rogpiton : @sunkencondos @gloquenzi @virginiaraggi E comunque i soldi spesi in gare in 4 anni furono 6 MILIARDI, no milioni Di… - Nico01042014 : RT @MarcoPeretti6: Vedremo la Sinistra impegnata con referendum e proposte di legge per poter alzare i muri hai confini Italiani e pronti a… - Sage79924769 : RT @MarcoPeretti6: Vedremo la Sinistra impegnata con referendum e proposte di legge per poter alzare i muri hai confini Italiani e pronti a… - MarcoPeretti6 : Vedremo la Sinistra impegnata con referendum e proposte di legge per poter alzare i muri hai confini Italiani e pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Appalti coop Nino Savastano arrestato, il consigliere regionale accusato di aver truccato appalti Savastano, che prima di approdare al Consiglio regionale è stato assessore allo Sport prima e alle Politiche Sociali poi al Comune di Salerno, è coinvolto insieme a presidenti di coop sociali. Gli ...

Sicurezza sul lavoro: lo sciopero dell'11 ottobre parte dalla Marcegaglia ... 'Piena libertà ai padroni che alla Macegaglia è ben rappresentata da un sistema degli appalti ... Insieme ai lavoratori ravennati anche i lavoratori di Astercoop di Cesena, in appalto in Coop Adriatica.

Appalti coop, arrestati Caselli, Savastano e Zoccola Cronache Salerno Appalti truccati in Campania, dieci arresti: c’è anche il consigliere regionale Nino Savastano Appalti truccati in Campania, dieci arresti: c’è anche il consigliere regionale Nino Savastano Giovanni Savastano, detto Nino, consigliere regionale in Campania con il gruppo Campania Libera, è finito ...

Salerno, corruzione e coop: 29 indagati, arrestato consigliere regionale Savastano Mazzette in cambio di appalti a Salerno città. Dieci le ordinanze di custodia cautelare disposte dal gip del Tribunale di Salerno a carico di 10 persone, indagate a vario titolo per associazione a del ...

Savastano, che prima di approdare al Consiglio regionale è stato assessore allo Sport prima e alle Politiche Sociali poi al Comune di Salerno, è coinvolto insieme a presidenti disociali. Gli ...... 'Piena libertà ai padroni che alla Macegaglia è ben rappresentata da un sistema degli... Insieme ai lavoratori ravennati anche i lavoratori di Astercoop di Cesena, in appalto inAdriatica.Appalti truccati in Campania, dieci arresti: c’è anche il consigliere regionale Nino Savastano Giovanni Savastano, detto Nino, consigliere regionale in Campania con il gruppo Campania Libera, è finito ...Mazzette in cambio di appalti a Salerno città. Dieci le ordinanze di custodia cautelare disposte dal gip del Tribunale di Salerno a carico di 10 persone, indagate a vario titolo per associazione a del ...