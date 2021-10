Alitalia | firmata partnership Ita-Msc | nuova compagnia vettore aereo ' privilegiato' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. -(Adnkronos) - Ita e Msc Crociere annunciano di avere firmato una lettera di intenti che - si legge in una nota - "ha l'obiettivo di definire iniziative commerciali congiunte per la promozione dei prodotti e servizi dellain vista dell'avvio delle operazioni il prossimo 15 ottobre". Latra le due società prevede che Ita sia identificata da Msc Crociere come "per i viaggi in crociera verso destinazioni di medio e lungo raggio" e garantirà ai clienti di entrambe le compagnie un'esperienza di viaggio al massimo del comfort, con servizi fly&cruise di qualità all'insegna dell'eccellenza italiana. Secondo l'intesa commerciale, inoltre, le due società "individueranno opportunità di business congiunto tese a sviluppare ...