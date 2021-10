TopoPrincipe | Augusto Macchetto | “Un omaggio a un capolavoro | con umiltà e coraggio”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 10 ottobre 2021) Roma – Il volo di un sogno è anche quello di un aereo. Non importa sia un biplano a motore o una semplice banconota piegata a mò di aeroplanino. Una leggerezza che è propria dell’immaginazione di un bambino, non solo di colui che le storie le ascolta ma anche di quello che le storie le crea.(Giunti), l’ultima sfida delle Parodie Disney, parte proprio da qui. Da un’inversione che prosegue quanto cominciato con la passione per la scrittura del piccolo Paperdante: un bambino che raccontava storie ai suoi genitori. Non il contrario. Storie che fluiscono da sole, come se lo spazio della mente non bastasse a contenerle, innescando la favella del racconto. E allora un soldino raccolto in terra diventa una storia. E lo diventa anche il rumore di un aereo. Che va lontano, come tutti gli aerei. Lontano, come la fantasia. Quella che vede col cuore, ancora prima che ...