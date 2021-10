Taranto-Vibonese | Serie C | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 10 ottobre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per l’8° giornata di campionato nel girone C diC. Reduce da una striscia di 3 risultati utili consecutivi (1 vittoria e 2 pareggi) che lo collocano attualmente al 6° posto in classifica con 12 punti, ildi Giuseppe Laterza, ospita, tra le mura amiche dello Iacovone, nell’8° giornata di campionato nel girone C diC, la tristedi Gaetano D’Agostino, attualmente ultima in graduatoria con appena 3 punti conquistati (3 pareggi) in 7 partite. I calabresi, che giungono al match in terra pugliese dal pareggio beffa contro il Potenza, sono alla ricerca del primo successo stagionale che, pensate un po’, dalle parti di Vibo Valentia manca dallo 0-2 all’Avellino ...

PEFIORENTINA : Serie C (cont) 16.30 Bari 1st v Turris 2nd Catania 15th v Juve Stabia 8th Latina 16th v Picerno 14th Monopol… - footballdata_fi : ?? @LegaProOfficial ?? Domenica 10 Ottobre ?? 17.30 ??? 'Iacovone' #Taranto ?? @ElevenSportsIT ?? @TarantoFC -… - BlunoteWeb : #Tarantofc-#Vibonese: Commenti a caldo con #Atemposcaduto dalle 21:00 - MRB_it : ? TARANTO-VIBONESE ?? Serie C/C 2021/2022 - 8a Giornata ?? Stadio 'Erasmo Iacovone' - Taranto ? 10 Ottobre 2021 - ore… - taras706ac : ?? TARANTO ?? VIBONESE ?? Serie C/C 2021-22 ?? 8ª giornata ?? 17:30 ?? Erasmo Iacovone - Taranto ?? Daniele Virgilio (Tra…

Sempre alle ore 17.30 per il girone C pure avranno inizio Paganese - Catanzaro e Potenza - Fidelis Andria, come anche l'incontro, per i gradini più bassi della classifica. A chiudere ...Le probabili formazioni diSerie C(4 - 3 - 3) : Chiorra; Tomassini, Zullo, Benassai, Ferrara; Bellocq, Marsili, Civilleri; Mastromonaco, Saraniti, Giovinco. Allenatore : ...Taranto-Vibonese, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per l'8° giornata di campionato nel girone C di Serie C.Bari-Turris è una gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C: diretta tv, streaming e pronostici ...