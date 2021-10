Star Citizen si mostra al CitizenCon, ma ancora niente data di uscita né novità su Squadron 42

(Di domenica 10 ottobre 2021) Cloud Imperium Games ha tenuto in questi giorno lo specialeCon, in versione digitale,ndo alcune nuove feature ein arrivo su, l'ambiziosissimo gioco di esplorazione spaziale ma non solo, in sviluppo ormai da molti anni. Purtroppo però, per la delusione di molti, non sono statiti gameplay né si è parlato di una possibiledidel gioco finale o dell'inserimento dell'attesissima campagna single player42. Leggi altro...

