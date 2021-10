Si perde nel bosco, ritrovato morto da un cacciatore (Di domenica 10 ottobre 2021) Vicchio (Firenze), 10 ottobre 2021 - Ha avuto un epilogo drammatico la ricerca dell'uomo di 83 anni disperso a Villore, frazione di Vicchio di Mugello, nelle scorse ore. È stato infatti ritrovato ... Leggi su lanazione (Di domenica 10 ottobre 2021) Vicchio (Firenze), 10 ottobre 2021 - Ha avuto un epilogo drammatico la ricerca dell'uomo di 83 anni disperso a Villore, frazione di Vicchio di Mugello, nelle scorse ore. È stato infatti...

Ultime Notizie dalla rete : perde nel Si perde nel bosco, ritrovato morto da un cacciatore L'allarme è scattato nel pomeriggio. Sul posto è stato inviato personale specializzato nella cosiddetta Tas (la Topografia applicata al soccorso), unità cinofile e le squadre dei vigili del fuoco di ...

Si perde nel bosco, ritrovato morto da un cacciatore

