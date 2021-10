Parma-Monza: probabili formazioni e in tv (Di domenica 10 ottobre 2021) L’ottava giornata di Serie B propone il big match Parma-Monza, le due squadre maggiormente candidate alla promozione in Serie A. Calcio d’inizio domenica 17 ottobre 2021 alle ore 15 presso lo stadio Ennio Tardini. Parma-Monza: come arrivano le due squadre? Le due compagini stanno vivendo un momento molto delicato. Contrariamente alle previsioni, che le vedevano primeggiare, si trovano entrambi in dodicesima posizione a quota 9 punti, frutto di un cammino molto altalenante. I gialloblù non vincono da quattro giornate e hanno collezionato soltanto due punti in altrettante partite. I brianzoli, invece, hanno si vinto due giornate fa, ma sono reduci dal pesante ko a Lecce. Per entrambi vietano sbagliare. Le probabili formazioni Parma(4-3-3): Buffon, Del Prato, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 ottobre 2021) L’ottava giornata di Serie B propone il big match, le due squadre maggiormente candidate alla promozione in Serie A. Calcio d’inizio domenica 17 ottobre 2021 alle ore 15 presso lo stadio Ennio Tardini.: come arrivano le due squadre? Le due compagini stanno vivendo un momento molto delicato. Contrariamente alle previsioni, che le vedevano primeggiare, si trovano entrambi in dodicesima posizione a quota 9 punti, frutto di un cammino molto altalenante. I gialloblù non vincono da quattro giornate e hanno collezionato soltanto due punti in altrettante partite. I brianzoli, invece, hanno si vinto due giornate fa, ma sono reduci dal pesante ko a Lecce. Per entrambi vietano sbagliare. Le(4-3-3): Buffon, Del Prato, ...

Advertising

tuttofrosinone : Ventura: 'Super Serie B: il Parma ha la rosa migliore, per il Monza non sarà facile. Pisa? Non so se...'… - tuttofrosinone : Ventura: 'Super Serie B: il Parma ha la rosa migliore, per il Monza non sarà facile. Pisa? Non so se...' - ER_Notizie : Corini: "Parma e Monza sono in ritardo, ma c'è tempo" - ParmaLiveTweet : Corini: 'Parma e Monza sono in ritardo, ma c'è tempo' - ParmaLiveTweet : Marino: 'Ancora non sono emersi i veri valori. Attenzione a Parma e Monza' -