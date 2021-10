Paltrinieri non si ferma Vince anche ad Alghero nella Coppa Len (Di domenica 10 ottobre 2021) anche ad Alghero, come era accaduto a Piombino , il nuoto di fondo azzurro la fa da padrone nella Coppa Len: Vince Gregorio Paltrinieri, davanti a Domenico Acerenza. Il carpigiano bronzo olimpico a ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021)ad, come era accaduto a Piombino , il nuoto di fondo azzurro la fa da padroneLen:Gregorio, davanti a Domenico Acerenza. Il carpigiano bronzo olimpico a ...

Advertising

formulagiaestro : @paltricrazia paltrinieri nell’icon e ferrari fa p3, non esistono le coincidenze - ansacalciosport : Tokyo: Paltrinieri, 'È stata dura ma ne sono uscito bene'. 'Mononucleosi non poteva cancellare quanto ho fatto di b… - _Sport_Calcio_ : Non vediamo l'ora di rivederti in vasca, Greg ???????? #Tokyo2020 | #Nuoto | #Paltrinieri - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Non vediamo l'ora di rivederti in vasca, Greg ???????? ?? - MercRF : RT @Eurosport_IT: Non vediamo l'ora di rivederti in vasca, Greg ???????? ?? -